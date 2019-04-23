Четырехкратный чемпион мира о самом сложном участке трассы Формулы-1 в Баку

"Ширина трассы в районе крутого подъёма, что идёт вдоль стен старого города, лишь семь метров, и машинам "Формулы 1" там очень узко – словно ты должен продеть нитку в игольное ушко".

Как сообщает Report, об этом в заявлении официальному сайту команды "Ferrari" в канун Гран-при Азербайджана SOCAR по "Формуле 1" заявил пилот команды Себастьян Феттель.

По словам 32-летнего немецкого спортсмена, четырехкратного чемпиона мира, на этой шестикилометровой трассе есть прямой отрезок длиной 2,2 км, самый протяжённый в календаре, где машины разгоняются до 360 км/ч, после чего следует интенсивное торможение перед медленным левым 1-м поворотом: "В Баку довольно сложно определиться с углом атаки крыльев, чтобы машина хорошо держала трассу в медленных поворотах, но при этом была достаточно быстра на прямых, где долгое время мы едем на полном газу. Найти правильный компромисс непросто".

Отметим, что в первых трех этапах нового сезона выиграли пилоты "Mercedes". Льюис Хэмилтон обыграл соперников в Бахрейне и Китае, а его товарищ по команде Валттери Боттас - в Австралии. После 3 этапов Хэмилтон стоит на первой строчке с 68 очками, Боттас - на второй строчке с 62 очками, а Макс Ферстаппен из австрийского "Red Bull" - на третьем месте с 39 очками. Что касается Феттеля, он на четвертой строчке с 37 очками.