Сделано официальное заявление в связи с отравлением шести человек в Мингячевире

Мингячевир. 17 июля. REPORT.AZ/ Главврач Мингячевирской центральной больницы Ильхам Маилов сделал заявление в связи с резким ухудшением cостояния шести человек в Мингячевире.

Как передает ширванское бюро Report, инцидент был вызвал приемом пищи. Главврач Мингячевирской центральной больницы Ильхам Маилов заявил, что резкое ухудшение состояние 6 родственников было связано с расстройством желудка. "Неприятный инцидент был вызвал приемом пищи, создал расстройство желудка у больных острым гастритом. Мы несколько раз проверяли доставленных в больницу лиц и в результате пришли к заключению, что это не отравление, а расстройство желудка".

Напомним, что ранее сообщалось об отравлении 6 близких родственников, включая 4 малолетних детей и одной беременной женщины.

По данным ширванского бюро Report, инцидент был зарегистрирован в жилом массиве "Шефа". Отравившиеся родственники проживают по данному адресу. По предварительным данным, родственники были госпитализированы с отравлением после того, как съели арбуз, дыню, кете и выпили "Джансу". Известны имена пяти из 6 отравившихся:

Мустафазаде Айтадж Садин гызы 2008 г.р.

Мустафазаде Сабина Садин гызы 2009 г.р.

Мамедзаде Вюсаля вюсал гызы 2010 г.р.

Мамкдзаде угур Вюсал оглу 2013 г.р.

Мамедова Айтен Мисмир гызы 1990 г.р.

Четверо детей были помещены в реанимационное отделение. А.Мамедовой была оказана необходимая помощь в скорой помощи. Беременную женщину, имя которой пока не известно, поместили в гинекологическое отделение. По полученным данным, состояние А.Мамедовой и беременной стабилизировалось, лечение детей продолжается.