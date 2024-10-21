Сданы в эксплуатацию новый учебный корпус и комплекс общежития Полицейской Академии

11:00 В Полицейской Академии Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана введены в эксплуатацию новый учебный корпус и комплекс студенческого общежития.

В Полицейской Академии Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана введены в эксплуатацию новый учебный корпус и комплекс студенческого общежития.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, корпус рассчитан на 1500 курсантов.

Для проведения научно-практических дискуссий международного уровня и повышения качества преподавания в корпусах имеются конференц-залы, оснащенные современным техническим оборудованием, в том числе для синхронного перевода, а также лекционные залы, оснащенные мультимедийными системами и средствами аудио-видео контроля.

Для курсантов предназначен крытый и интерактивный тир, оборудованный 25-метровыми комплексами для стрельбы из пистолета, кабинами для одновременной стрельбы 12 человек, электронными мишенями и мониторами, а также необходимыми средствами связи.

В общежитии и учебном корпусе имеются также спортзалы, оснащенные необходимым современным оборудованием.