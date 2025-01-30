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Дело Назрин Мансурлу: Суд отклонил апелляцию хирурга Санана Мехтиева об освобождении из-под ареста

Дело Назрин Мансурлу: Суд отклонил апелляцию хирурга Санана Мехтиева об освобождении из-под ареста Сд оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении врача-хирурга Санана Мехтиева
Происшествия
30 января 2025 г. 13:56
Дело Назрин Мансурлу: Суд отклонил апелляцию хирурга Санана Мехтиева об освобождении из-под ареста

Бакинский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде ареста в отношении врача-хирурга Санана Мехтиева, обвиняемого по делу о смерти Назрин Мансурлу.

Как сообщает Report, апелляционная жалоба Мехтиева была рассмотрена судьей Рамином Гарагурбанлы.

Суд отклонил жалобу и принял решение оставить в силе избранную ранее меру пресечение в виде ареста сроком на 3 месяца.

Расследование по факту смерти 28-летней Назрин Мансурлу, скончавшейся 12 января в больнице вскоре после хирургической операции, ведет прокуратура Насиминского района. Возбуждено уголовное дело по статье 314.2 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть). Хирург Сенан Мехдиев привлечен в качестве подозреваемого.

Согласно материалам дела, 3 января девушка перенесла операцию в одной из клиник в Насиминском районе. Спустя некоторое время после хирургического вмешательства состояние девушки ухудшилось и она была госпитализирована в другую клинику, где и скончалась 12 января.

Дело Назрин Мансурлу вызвало большой резонанс в обществе после того, как инцидент подвергли огласке ее родственники в соцсетях. Девушка впала в кому спустя несколько дней после операции, а семья обвинила хирурга в халатности. Клиника, где проводилась операция, в свою очередь отвергла все обвинения.

У Назрин Мансурлу осталась трехлетняя дочь.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmə Nəzrin Mansurlunun ölümünə görə həbs edilən tanınmış həkim barəsində qərar qəbul edib

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