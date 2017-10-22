Сборная Азербайджана по дзюдо, занявшая второе место на ЧМ, вернулась на Родину - ФОТО

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Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Сборная команда Азербайджана по дзюдо, занявшая второе место на чемпионате мира в Загребе, вернулась на Родину 22 октября в вечерние часы . Как сообщает Report, в международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили официальные лица федерации дзюдо Азербайджана, представители спортивной общественности.

Отметим, что на турнире принимали участие 590 спортсменов из 83 стран. Азербайджан представляли 15 (10 мужчин и 5 женщин) дзюдоистов. По итогам личного турнира наша команда завоевала пять наград: золото Хидаята Гейдарова (73 кг) и Зелима Коцоева (100 кг), серебро Натика Гурбанлы (55 кг) и Карамата Гусейнова (60 кг), а также бронза Назакят Азизовой (52 кг). В общекомандном зачете сборная Азербайджана уступила лишь Японии, заняв второе место.