Сбивший в Баку спортсменку водитель приговорен к 7,5 годам лишения свободы

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в совершении ДТП Алифаги Мамедова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде огласили приговор, согласно которому А.Мамедова приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Отметим, что 28 июня 2017 года в 21:10 на территории Хатаинского района житель Масаллинского района Мамедов Алифага Абдул оглу 1962 г.р., будучи в нетрезвом состоянии, за рулем автомобиля марки BMW с государственным регистрационным номером AZ 90-XU-928 насмерть сбил переходившую со своей собакой дорогу спортсменку Мамедову Рейхан Ильгар гызы 1995 г.р.

По факту в следственном отделе Хатаинского РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 263-1.3 УК и назначены соответствующие экспертизы.

Подозреваемый А.Мамедов был задержан.