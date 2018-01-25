Сбивший насмерть пешехода в Баладжары арестован в зале суда

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениями завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Шахмара Юсибова, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова был зачитан приговор.

Решением суда Ш.Юсибов приговорен к 5 годам и 11 месяцам лишения свободы. Он был арестован в зале суда.

Отметим, что инцидент произошел 18 июля прошлого года в районе 18:00 на территории поселка Баладжары Бинагадинского района. Житель Евлахского района Ш.Юсибов на автомобиле марки "ВАЗ-21011" сбил переходившего дорогу жителя поселка Аладдина Аскерова. Доставленный в больницу пешеход скончался.

После этого инцидента в отношении задержанного Ш.Юсибова не была избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что Ш.Юсибов цыган.