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    Сбивший насмерть 6-летнего ребенка в Баку приговорен к 7 годам лишения свободы

    На заседании под председательством судьи Ирады Гасанзаде вынесен приговор

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Малика Мейбуллаева, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Ирады Гасанзаде вынесен приговор.

    По приговору суда М. Мейбуллаев лишен свободы сроком на 7 лет.

    Отметим, что инцидент произошел в этом году в бакинском поселке Бинагади. М. Мейбуллаев на своем автомобиле сбил 6-летнего пешехода Турана Тахирли.

    Доставленный в больницу Т. Тахирли скончался через 17 дней. Было установлено, что Т. Тахирли имел физические отклонения.

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