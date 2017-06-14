Сбивший насмерть 6-летнего ребенка в Баку приговорен к 7 годам лишения свободы

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Малика Мейбуллаева, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Ирады Гасанзаде вынесен приговор.

По приговору суда М. Мейбуллаев лишен свободы сроком на 7 лет.

Отметим, что инцидент произошел в этом году в бакинском поселке Бинагади. М. Мейбуллаев на своем автомобиле сбил 6-летнего пешехода Турана Тахирли.

Доставленный в больницу Т. Тахирли скончался через 17 дней. Было установлено, что Т. Тахирли имел физические отклонения.