Сбитый два дня назад пешеход скончался в больнице

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Сбитый два дня назад в Баку 28-летний пешеход скончался в больнице.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, Бабек Новруз оглу Дадашов 1990 г.р. был сбит 2 сентября неизвестным водителем на дороге Новханы-Бинагади.

Пострадавшего поместили в реанимационное отделение Сумгайытской городской больницы скорой медицинской помощи. Впавший в кому Б.Дадашов сегодня скончался в больнице.

По факту ведется расследование.