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    Сбитый два дня назад пешеход скончался в больнице

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Сбитый два дня назад в Баку 28-летний пешеход скончался в больнице.

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, Бабек Новруз оглу Дадашов 1990 г.р. был сбит 2 сентября неизвестным водителем на дороге Новханы-Бинагади. 

    Пострадавшего поместили в реанимационное отделение Сумгайытской городской больницы скорой медицинской помощи. Впавший в кому Б.Дадашов сегодня скончался в больнице. 

    По факту ведется расследование. 

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