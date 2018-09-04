Сбитый два дня назад пешеход скончался в больнице

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Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Сбитый два дня назад в Баку 28-летний пешеход скончался в больнице.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, Бабек Новруз оглу Дадашов 1990 г.р. был сбит 2 сентября неизвестным водителем на дороге Новханы-Бинагади.
Пострадавшего поместили в реанимационное отделение Сумгайытской городской больницы скорой медицинской помощи. Впавший в кому Б.Дадашов сегодня скончался в больнице.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости