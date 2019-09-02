Сбитый в Сулутепе пешеход скончался в больнице.

Как передаёт Report, сбившая пешехода машина принадлежит «Rent a Car».

23:14

В посёлке Сулутепе Абшеронского района произошло ДТП, в результате которого сбит пешеход.

Как передаёт Репорт, Эльсун, водитель автомобиля с государственным номерным знаком "90-RX-085" сбил 25-ти летнего Атаева Эльшана, который переходил через пешеходную линию.

Инцидент произошёл перед машиной скорой помощи. Раненый был доставлен в больницу.

Пешеход получил тяжёлые телесные повреждения, его состояние оценивается критическим.

По факту ведется расследование.

Рамин Шахбазов