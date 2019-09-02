Сбитый в Сулутепе перед машиной скорой помощи пешеход скончался в больнице

Сбитый в Сулутепе пешеход скончался в больнице.
Как передаёт Report, сбившая пешехода машина принадлежит «Rent a Car».
23:14
В посёлке Сулутепе Абшеронского района произошло ДТП, в результате которого сбит пешеход.
Как передаёт Репорт, Эльсун, водитель автомобиля с государственным номерным знаком "90-RX-085" сбил 25-ти летнего Атаева Эльшана, который переходил через пешеходную линию.
Инцидент произошёл перед машиной скорой помощи. Раненый был доставлен в больницу.
Пешеход получил тяжёлые телесные повреждения, его состояние оценивается критическим.
По факту ведется расследование.
Рамин Шахбазов
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