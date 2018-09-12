Сбитая автомобилем пять дней назад женщина скончалась в больнице

12 сентября, 2018 14:49

https://report.az/storage/news/b077cfde7c16213a02c736cd431bf53b/325fcbcf-f0be-47c2-9736-8ea09b24ce4c_292.jpg Лянкяран. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сбитая автомобилем в Лянкяране женщина спустя пять дней скончалась в больнице. Как сообщает южное бюро Report, авария произошла 7 сентября на улице Шехидляр хиябаны. Легковой автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером 42 BN 209 сбил Севиндж Сабир гызы Мирмовсумову 1968 г.р, проживавшую на территории, называемой "Райпо". Водитель доставил пострадавшую в Лянкяранскую центральную районную больницу, где женщину поместили в отделение реанимации. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.