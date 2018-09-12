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    Сбитая автомобилем пять дней назад женщина скончалась в больнице

    Лянкяран. 12 сентября. REPORT.AZ/ Сбитая автомобилем в Лянкяране женщина спустя пять дней скончалась в больнице. 

    Как сообщает южное бюро Report, авария произошла 7 сентября на улице Шехидляр хиябаны. 

    Легковой автомобиль марки Mercedes с государственным регистрационным номером 42 BN 209 сбил Севиндж Сабир гызы Мирмовсумову 1968 г.р, проживавшую на территории, называемой "Райпо". 

    Водитель доставил пострадавшую в Лянкяранскую центральную районную больницу, где женщину поместили в отделение реанимации. 

    По факту ведется расследование. 

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