Сбежавший заключенный погиб в перестрелке

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Раненый в перестрелке в Баку Этибар Мамедов по прозвищу "Годжа" скончался.

Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что в Гарадагском районе Баку произошел вооруженный инцидент. В ходе операции по поимке Этибара Мамедова, известного по прозвищу "Годжа”, между представителями правоохранительных органов и группой лиц завязалась перестрелка.

Одним из вооруженных лиц был сбежавший несколько дней назад с железнодорожной станции Баладжары Этибар Мамедов по прозвищу "Годжа”.

Э. Мамедов, получивший ранения в ходе перестрелки, скончался.

Во время инцидента пострадали еще два человека. Раненые были доставлены в Клинический медицинский центр №1. Один из пострадавших Аскеров Анар Азер оглу 1988 г.р. Он помог "Годже" скрыться на грузовике. Другой пострадавший Байализаде Шахмар Шамиль оглу 1993 г.р. Он получил ранения лица.

Ш. Байализаде был помощником водителя грузового автомобиля, который помог скрыться Этибару Мамедову по прозвищу "Годжа”.