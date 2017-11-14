Сбежавшему вместе с "Годжа" заключенному зачитан приговор

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Баку завершилось заседание суда по предыдущему уголовному делу сбежавшего с поезда заключенного Али Агами.

Как сообщает Report, вчера судейская коллегия Лянкяранского суда по тяжким преступлениям вынесла приговор А. Агами.

Процесс состоялся в Баку в административном здании Сабунчинского районного суда.

По информации, судейская коллегия прибыла из Лянкярана в Баку именно на это судебное заседание.

По приговору суда А. Агами был лишен свободы сроком на 19 лет.

Отметим, что уголовное дело А. Агами, обвиняемого в умышленном убийстве, рассматривалось в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. Государственный обвинитель просил лишить его свободы сроком на 19 лет.

А. Агами и другой заключенный, Этибар Мамедов по прозвищу "Годжа", были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку ночью 22 октября. Утром 23 октября на станции Биладжары Э. Мамедов и А. Агами совершили побег. Через некоторое время А. Агами был арестован в Ширване. Э. Мамедов был убит в ходе операции.

Напомним, что 28-летний А. Агами был арестован после убийства на почве хулиганства 2-х лиц в ноябре 2015 года в городе Ширван. Так, он является одним из 5 задержанных по делу об убийстве жителей города Ширван Эльвина Наджиева и Заура Сарыбалаева. Убитый Э. Наджиев в преступном мире был более известен по прозвищу "Крытый Эльвин".

В настоящее время продолжается следствие по уголовному делу, возбужденному по факту побега А. Агами.