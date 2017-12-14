Сбежавшему вместе с "Годжа" заключенному продлен срок ареста

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста, избранного в отношении сбежавшего из поезда в Баку заключенного Али Агами.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова было объявлено решение.

Согласно приговору, срок заключения А. Агами продлен еще на 2 месяца.

А. Агами и другой заключенный, Этибар Мамедов по прозвищу "Годжа", были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку ночью 22 октября. Утром 23 октября на станции Биладжары Э. Мамедов и А. Агами совершили побег. Через некоторое время А. Агами был арестован в Ширване. Э. Мамедов был убит в ходе операции.

Напомним, что 28-летний А. Агами был арестован после убийства на почве хулиганства 2-х лиц в ноябре 2015 года в городе Ширван. Так, он является одним из 5 задержанных по делу об убийстве жителей города Ширван Эльвина Наджиева и Заура Сарыбалаева. Убитый Э. Наджиев в преступном мире был более известен по прозвищу "Крытый Эльвин".

Уголовное дело А. Агами, обвиняемого в умышленном убийстве, рассматривалось в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. Государственный обвинитель просил лишить его свободы сроком на 19 лет.

По приговору Лянкяранского суда по тяжким преступлениям А. Агами был лишен свободы сроком на 19 лет.