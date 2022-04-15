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Саперы Минобороны обезвредили 17 635 мин на освобожденных территориях

Саперы Минобороны обезвредили 17 635 мин на освобожденных территориях С 1 по 14 апреля специальные подразделения инженерных войск Министерства обороны Азербайджана в Агдамском, Кяльбаджарском, Лачынском, Губадлинском, Шушинском, Ходжалинском и Ходжавендском районах разминировали 492,06 га земли, обнаружен 71 боеприпас.
Происшествия
15 апреля 2022 г. 10:15
Саперы Минобороны обезвредили 17 635 мин на освобожденных территориях

С 1 по 14 апреля специальные подразделения инженерных войск Министерства обороны Азербайджана в Агдамском, Кяльбаджарском, Лачынском, Губадлинском, Шушинском, Ходжалинском и Ходжавендском районах разминировали 492,06 га земли, обнаружен 71 боеприпас.

Как передает Report, об этом сообщили на заседании рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

В общей сложности силами Минобороны от мин и взрывчатых веществ было очищено 15 026 гектаров земли, обезврежено 17 635 мин и боеприпасов.

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Версия на английском языке Defense Ministry neutralized 17,635 mines in liberated territories 
Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi azad edilmiş ərazilərdə 17 635 ədəd mina zərərsizləşdirib

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