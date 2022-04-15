Саперы Минобороны обезвредили 17 635 мин на освобожденных территориях

С 1 по 14 апреля специальные подразделения инженерных войск Министерства обороны Азербайджана в Агдамском, Кяльбаджарском, Лачынском, Губадлинском, Шушинском, Ходжалинском и Ходжавендском районах разминировали 492,06 га земли, обнаружен 71 боеприпас.

С 1 по 14 апреля специальные подразделения инженерных войск Министерства обороны Азербайджана в Агдамском, Кяльбаджарском, Лачынском, Губадлинском, Шушинском, Ходжалинском и Ходжавендском районах разминировали 492,06 га земли, обнаружен 71 боеприпас.

Как передает Report, об этом сообщили на заседании рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

В общей сложности силами Минобороны от мин и взрывчатых веществ было очищено 15 026 гектаров земли, обезврежено 17 635 мин и боеприпасов.