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Санан Гаджиев: Свобода слова не должна нарушать частную жизнь других лиц

Санан Гаджиев: Свобода слова не должна нарушать частную жизнь других лиц Использование права на свободу мнений и слова не должно сопровождаться незаконным вмешательством в частную жизнь других лиц.
Происшествия
2 мая 2025 г. 12:05
Санан Гаджиев: Свобода слова не должна нарушать частную жизнь других лиц

Использование права на свободу мнений и слова не должно сопровождаться незаконным вмешательством в частную жизнь других лиц.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджана Санан Гаджиев на форуме "Общественные процессы в медиапространстве" в Баку.

По его словам, при распространении информации по уголовным делам следует соблюдать принцип презумпции невиновности.

"Также важно не допускать формирования ошибочного общественного мнения, которое может привести к давлению на судью и помешать принятию законного решения в соответствии с внутренними убеждениями", - отметил Гаджиев.

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Версия на английском языке Sanan Hajiyev: Freedom of speech must not violate others' privacy
Версия на азербайджанском языке Kollegiya sədri: Fikir və söz azadlığından istifadə edilərkən şəxsi həyata müdaxilə yolverilməzdir

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