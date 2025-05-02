Санан Гаджиев: Свобода слова не должна нарушать частную жизнь других лиц

Использование права на свободу мнений и слова не должно сопровождаться незаконным вмешательством в частную жизнь других лиц.

Использование права на свободу мнений и слова не должно сопровождаться незаконным вмешательством в частную жизнь других лиц.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджана Санан Гаджиев на форуме "Общественные процессы в медиапространстве" в Баку.

По его словам, при распространении информации по уголовным делам следует соблюдать принцип презумпции невиновности.

"Также важно не допускать формирования ошибочного общественного мнения, которое может привести к давлению на судью и помешать принятию законного решения в соответствии с внутренними убеждениями", - отметил Гаджиев.