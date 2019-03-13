Самолёт упал на жилой дом в США - ВИДЕО

Небольшой двухмоторный самолёт Piper во время полёта рухнул на жилой дом в городке Мадейра, штат Огайо.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC.

На кадрах с места происшествия видно, что после крушения самолёт загорелся. 62-летний пилот погиб на месте. Информация о его опыте полётов не приводится.

Сообщается, что машина разрушила значительную часть дома, однако никто из жильцов, включая двух собак, не пострадал. На месте работают сотрудники Федерального авиационного управления США, которым предстоит выяснить причины произошедшего.