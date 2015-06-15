​Самолет, следовавший в Нахчыван, из-за неисправности вернулся в Баку

Баку. 15 Июня. REPORT.AZ/ 15 июня 2015 года самолет "Boeing-757", выполняющий рейс AHY-255 по маршруту Баку-Нахчыван, по причине отказа одного из двигателей вернулся в Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Азербайджанские авиалинии", в 19:21 по местному времени посадка прошла благополучно, в штатном режиме.

Пассажиры вернувшегося самолета в ближайшее время будут отправлены в Нахчыван резервным самолетом.