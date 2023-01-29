Самолет с телом Орхана Аскерова вылетел из Тегерана в Баку

Тело Орхана Аскерова, ставшего шехидом в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране, отправлено из Тегерана в Баку.

Тело Орхана Аскерова, ставшего шехидом в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране, отправлено из Тегерана в Баку.

Как передает Report, эвакуируемые сотрудники посольства, члены их семей, а также два сотрудника дипмиссии, получившие ранения во время нападения, также вылетели в Баку.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.