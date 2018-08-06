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    Самолет рейса Рига-Баку вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем - ФОТО

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании airBaltic следующим рейсом Рига-Баку вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем.

    Как сообщили Report пассажиры рейса Рига-Баку, самолет вылетел из столицы Латвии в 23:15 по бакинскому времени. Однако пролетев 300-400 км лайнер вернулся в международный аэропорт Риги 00:30 по бакинскому времени.

    Данный факт Report потвердили в международном аэропорту Риги.

    Согласно информации, самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем.

    На время ожидания авиаперевозчик обеспечил пассажиров теплым пледом, едой и водой.

    Как сообщили Report в международном аэропорту Гейдар Алиев, отправление самолета из столицы Латвии ожидается ориентировочно в пять утра по бакинскому времени.

    Время полета составляет 3 часа 20 минут.

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