Самолет рейса Мумбаи–Мюнхен совершил вынужденную посадку в Баку

Самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс Мумбаи–Мюнхен, совершил вынужденную посадку в Баку.
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Согласно информации, капитан воздушного судна авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс Мумбаи–Мюнхен, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.
Самолет Airbus A350 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 06:47 по местному времени.
Пассажиру была незамедлительно оказана первая медицинская помощь в аэропорту, после чего он был передан бригаде скорой помощи.