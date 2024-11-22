Самолет рейса Мумбаи–Мюнхен совершил вынужденную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс Мумбаи–Мюнхен, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

Самолет авиакомпании Lufthansa, выполнявший рейс Мумбаи–Мюнхен, совершил вынужденную посадку в Баку.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, капитан воздушного судна авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс Мумбаи–Мюнхен, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за внезапного ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров.

Самолет Airbus A350 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 06:47 по местному времени.

Пассажиру была незамедлительно оказана первая медицинская помощь в аэропорту, после чего он был передан бригаде скорой помощи.