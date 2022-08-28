Привлеченный к тушению пожара в Масаллы самолет МЧС совершил аварийную посадку

Самолет МЧС Азербайджана совершил аварийную посадку в Лянкяране.

Самолет МЧС Азербайджана, привлеченный к тушению пожара в Масаллинском районе, совершил аварийную посадку в Лянкяране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации, на борту самолета-амфибии "Бе-200ЧС" МЧС, который был привлечен к тушению пожара в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Мамедоба Масаллинского района, возникла техническая проблема.

В связи с этим экипаж воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Лянкяранском международном аэропорту.

Благодаря профессионализму членов экипажа в 16:38 самолет совершил аварийную посадку в указанной воздушной гавани.

В результате инцидента никто не пострадал.