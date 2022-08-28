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Привлеченный к тушению пожара в Масаллы самолет МЧС совершил аварийную посадку

Привлеченный к тушению пожара в Масаллы самолет МЧС совершил аварийную посадку Самолет МЧС Азербайджана совершил аварийную посадку в Лянкяране.
Происшествия
28 августа 2022 г. 18:18
Привлеченный к тушению пожара в Масаллы самолет МЧС совершил аварийную посадку

Самолет МЧС Азербайджана, привлеченный к тушению пожара в Масаллинском районе, совершил аварийную посадку в Лянкяране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно информации, на борту самолета-амфибии "Бе-200ЧС" МЧС, который был привлечен к тушению пожара в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Мамедоба Масаллинского района, возникла техническая проблема.

В связи с этим экипаж воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Лянкяранском международном аэропорту.

Благодаря профессионализму членов экипажа в 16:38 самолет совершил аварийную посадку в указанной воздушной гавани.

В результате инцидента никто не пострадал.

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Версия на азербайджанском языке FHN-in Masallıda yanğının söndürülməsinə cəlb olunan təyyarəsi qəza enişi edib

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