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Самолет, летевший из Баку в Дубай, совершил вынужденную посадку

​Самолет, летевший из Баку в Дубай, совершил вынужденную посадку

Капитан воздушного судна рейса J2-015 «Азербайджанских Авиалиний», летевший из Баку в Дубай, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как передает Report со ссылкой на АЗАЛ, причиной внеплановой посадки самолета Airbus A319 стал сработавший датчик дыма в багажном отсеке.

В 23:28 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту. После его осмотра выяснилось, что произошло ложное срабатывание датчика.

Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 113 человек, пострадавших нет.

Пассажиры рейса вылетят в Дубай резервным самолетом.

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