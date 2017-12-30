Самолет, летевший из Москвы в Баку, экстренно приземлился в Волгограде

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Баку, внепланово приземлился в Волгограде из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"При выполнении полета произошло резкое ухудшение состояния здоровья пассажира на фоне онкозаболевания. Было принято решение произвести вынужденную посадку в аэропорту Волгограда", - сообщил представитель авиакомпании.

Отметим, что самолет приземлился в 12.48 мск (13:48 по Баку).

Пассажир был снят с рейса бригадой скорой помощи и госпитализирован. Самолет вылетел к месту назначения в 14.05 мск (15:05 по Баку).