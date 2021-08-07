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Самолет AZAL попал в зону сильной турбулентности в небе Турции

Самолет AZAL попал в зону сильной турбулентности в небе Турции Самолет A320 "Азербайджанских авиалиний", направлявшийся из Стамбула в Баку (рейс J2-176), попал в зону сильной турбулентности в небе над Турцией.
Происшествия
7 августа 2021 г. 23:50
Самолет AZAL попал в зону сильной турбулентности в небе Турции

Самолет A320 "Азербайджанских авиалиний", направлявшийся из Стамбула в Баку (рейс J2-176), попал в зону сильной турбулентности в небе над Турцией.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии", самолет совершил успешную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 19:45 по местному времени. Во время полета никто из пассажиров не пострадал.⠀

Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам данного рейса за причиненные неудобства.

Турбулентность во время полета является нормальным явлением и не представляет опасности для воздушных судов.

Чтобы избежать серьезных травм во время такого природного явления, авиакомпания AZAL рекомендует пассажирам на протяжении всего полета держать ремни пристегнутыми, не волноваться и выполнять требования экипажа.

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Версия на азербайджанском языке AZAL-ın təyyarəsi Türkiyə səmasında güclü hava boşluğu zonasına düşüb

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