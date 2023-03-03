Самолет авиакомпании Virgin Atlantic совершил экстренную посадку в Баку

Капитан воздушного судна авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявшего рейс по маршруту Лондон-Исламабад, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Капитан воздушного судна авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявшего рейс по маршруту Лондон-Исламабад, направил в Международный аэропорт Гейдар Алиев запрос на экстренную посадку.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу аэропорта, причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира на борту.

Самолет Boeing 787-9 благополучно приземлился в аэропорту Баку в 07:37 по местному времени.

Отметим, что за последние 12 часов это вторая вынужденная посадка, совершенная в бакинском аэропорту. Вечером 2 марта также по причине ухудшения самочувствия пассажира на борту самолета Boeing 787 посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев совершила авиакомпания EVA Air, выполнявшая рейс по маршруту Бангкок-Амстердам.