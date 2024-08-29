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Самолет-амфибия МЧС задействован в тушение лесного пожара в направлении Балыкесир-Эдремит

Самолет-амфибия МЧС задействован в тушение лесного пожара в направлении Балыкесир-Эдремит Самолет-амфибия Бе-200ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания в Турции.
Происшествия
29 августа 2024 г. 09:22
Самолет-амфибия МЧС задействован в тушение лесного пожара в направлении Балыкесир-Эдремит

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания в Турции.

Как сообщили Report в МЧС, вчера самолет был привлечен к тушению пожара в лесном массиве в направлении Балыкесир-Эдремит.

Напомним, что самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана был направлен в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın amfibiya təyyarəsi Balıkesir-Edremit istiqamətində meşə yanğınlarına cəlb edilib

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