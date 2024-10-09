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Самолет-амфибия Азербайджана привлечен к тушению лесных пожаров в направлении Измир-Алиага

Самолет-амфибия Азербайджана привлечен к тушению лесных пожаров в направлении Измир-Алиага Самолет-амфибия Бе-200ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания в Турции.
Происшествия
9 октября 2024 г. 12:35
Самолет-амфибия Азербайджана привлечен к тушению лесных пожаров в направлении Измир-Алиага

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает участвовать в операциях по тушению очагов возгорания в Турции.

Как сообщили Report в МЧС, со вчерашнего дня самолет привлечен к тушению пожара в лесном массиве в направлении Измир-Алиага.

Напомним, что самолет-амфибия Бе-200ЧС авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана был направлен в Турцию в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева для помощи братской стране в борьбе с сильными лесными пожарами.

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Версия на английском языке Azerbaijan's amphibious aircraft deployed to fight forest fires in Izmir-Aliaga direction
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın amfibiya təyyarəsi İzmir-Aliağa istiqamətindəki meşə yanğınlarına cəlb olunub

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