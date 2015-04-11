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    Самолет Airbus рейсом Баку-Лондон вернулся из-за возгорания двигателя

    На борту воздушного судна находились 92 человека

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Самолет Airbus А321 авиакомпании British Airways вынужденно сел в аэропорту Баку.

    Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил помощник президента ЗАО «Azərbaycan Hava Yolları», начальник службы Магеррам Сафарли,

    А321 вылетел из бакинского аэропорта имени Гейдара Алиева в Лондон.

    Почти сразу после взлета командир экипажа доложил диспетчерам о возгорании одного из двигателей.

    После этого авиалайнер вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.

    На борту воздушного судна находились 92 человека. Никто не пострадал.

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