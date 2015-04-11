Самолет Airbus рейсом Баку-Лондон вернулся из-за возгорания двигателя

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Самолет Airbus А321 авиакомпании British Airways вынужденно сел в аэропорту Баку.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил помощник президента ЗАО «Azərbaycan Hava Yolları», начальник службы Магеррам Сафарли,

А321 вылетел из бакинского аэропорта имени Гейдара Алиева в Лондон.

Почти сразу после взлета командир экипажа доложил диспетчерам о возгорании одного из двигателей.

После этого авиалайнер вернулся в аэропорт вылета, где благополучно приземлился.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Никто не пострадал.