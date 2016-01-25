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    СМИ: Самолет Air India совершил экстренную посадку в аэропорту Баку

    Cамолет Air India летевший рейсом Лондон-Мумбаи совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Cамолет Air India, летевший рейсом Лондон-Мумбаи, совершил экстренную посадку в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку. Как передает Report, об этом сообщает newstodaynet cо ссылкой на индийские СМИ.

    Самолет авиакомпании Air India Boeing Dreamliner (B787-800) отбыл из Лондона вчера вечером в 19:00, в ходе полета пилот был вынужден совершить вынужденную посадку в Баку для оказания необходимой медицинской помощи находящемуся на борту больному. 

    Согласно расписанию самолет должен был приземлится в Мумбаи в 04:00 утра, однако в связи с задержкой он достигнет места назначения после обеда. 

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