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    ​Самарских азербайджанцев приняли за иностранных агентов

    Региональная организация Азербайджан была включена Минюстом РФ в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Самарская региональная общественная организация содействия гармонизации межнациональных отношений "Азербайджан" включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции России.

    Факт соответствия "Азербайджана" признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Минюста России по Самарской области выездной внеплановой проверки, сказано в сообщении.

    Общественная организация "Азербайджан" занимается сохранением народной самобытности, развитием азербайджанского языка, образования и национальной культуры, сказано на сайте организации.

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