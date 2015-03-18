​Самарских азербайджанцев приняли за иностранных агентов

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Самарская региональная общественная организация содействия гармонизации межнациональных отношений "Азербайджан" включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции России.

Факт соответствия "Азербайджана" признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения управлением Минюста России по Самарской области выездной внеплановой проверки, сказано в сообщении.

Общественная организация "Азербайджан" занимается сохранением народной самобытности, развитием азербайджанского языка, образования и национальной культуры, сказано на сайте организации.