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Салим Муслимов получил условный срок

Салим Муслимов получил условный срок Экс-министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов приговорен к 11 годам лишения свободы (условно) с 5-летним испытательным сроком и конфискацией имущества.
Происшествия
17 января 2024 г. 18:48
Салим Муслимов получил условный срок

Экс-министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов приговорен к 11 годам лишения свободы (условно) с 5-летним испытательным сроком и конфискацией имущества.

Как сообщает Report, решение было оглашено на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Отметим, что Салиму Муслимову предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

По уголовному делу потерпевшим признано Министерство финансов. На основании решения Сабаильского районного суда от 1 июля 2022 года на принадлежащую бывшему министру квартиру, нежилое помещение и автомобили наложен арест.

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Версия на азербайджанском языке Səlim Müslümova şərti həbs cəzası verilib, əmlakları müsadirə olunacaq

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