Салим Муслимов получил условный срок

Экс-министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов приговорен к 11 годам лишения свободы (условно) с 5-летним испытательным сроком и конфискацией имущества.

Экс-министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов приговорен к 11 годам лишения свободы (условно) с 5-летним испытательным сроком и конфискацией имущества.

Как сообщает Report, решение было оглашено на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Отметим, что Салиму Муслимову предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

По уголовному делу потерпевшим признано Министерство финансов. На основании решения Сабаильского районного суда от 1 июля 2022 года на принадлежащую бывшему министру квартиру, нежилое помещение и автомобили наложен арест.