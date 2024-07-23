Бывший руководитель аппарата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сафа Мирзоев будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.
Об этом Report сообщили родственники покойного.
С.Мирзоев скончался накануне в возрасте 72 лет после продолжительной болезни.
Сафа Аббас оглу Мирзоев родился 12 мая 1952 года в Баку. Окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет) с отличием.
В 1995 году был членом комиссии по разработке проекта Конституции Азербайджанской Республики в новой редакции.