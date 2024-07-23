Сафа Мирзоев будет похоронен на II Аллее почетного захоронения

Бывший руководитель аппарата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сафа Мирзоев будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Бывший руководитель аппарата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сафа Мирзоев будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Об этом Report сообщили родственники покойного.

С.Мирзоев скончался накануне в возрасте 72 лет после продолжительной болезни.

Сафа Аббас оглу Мирзоев родился 12 мая 1952 года в Баку. Окончил юридический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет) с отличием.

В 1995 году был членом комиссии по разработке проекта Конституции Азербайджанской Республики в новой редакции.