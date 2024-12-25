Садыр Жапаров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-служба главы Кыргызстана.

"С огромной болью в сердце узнал о произошедшем сегодня трагическом крушении азербайджанского пассажирского самолета, повлекшем за собой многочисленные человеческие жертвы. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии. Разделяю боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.

Ранее со ссылкой на Минтранспорта Казахстана сообщалось, что по предварительным данным, на борту разбившегося вблизи Актау самолета находились трое граждан Кыргызстана, 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана и 16 России.