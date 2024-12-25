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Садыр Жапаров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау

Садыр Жапаров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL
Происшествия
25 декабря 2024 г. 12:49
Садыр Жапаров выразил соболезнования Ильхаму Алиеву в связи с авиакатастрофой в Актау

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил телеграмму с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-служба главы Кыргызстана.

"С огромной болью в сердце узнал о произошедшем сегодня трагическом крушении азербайджанского пассажирского самолета, повлекшем за собой многочисленные человеческие жертвы. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии. Разделяю боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.

Ранее со ссылкой на Минтранспорта Казахстана сообщалось, что по предварительным данным, на борту разбившегося вблизи Актау самолета находились трое граждан Кыргызстана, 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана и 16 России.

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Версия на английском языке Sadyr Japarov expresses condolences to Ilham Aliyev over plane crash in Aktau
Версия на азербайджанском языке Sadır Japarov Aktauda baş verən təyyarə qəzası ilə əlaqədar İlham Əliyevə başsağlığı verib

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