Сабаильская ИВ: Жителям оползневой зоны на Баилово рекомендовано на время покинуть свои дома

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти Сабаильского района создан специальный штаб в связи с оползнем на Баиловском склоне.

Как сообщили Report в Исполнительной власти, после заседания штаба сотрудники районной ИВ и районного Управления полиции прибыли на указанную территорию и встретились с жителями.

"С точки зрения безопасности, им было рекомендовано на время покинуть свои дома и переехать к родственникам. Территория взята под полицейский контроль. Для размещения других проживающих здесь людей в управлениях, организациях и учреждениях были созданы временные приюты. Вопрос находится под серьезным контролем, проводятся дополнительные мероприятия", - отмечается в информации.