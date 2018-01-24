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    Сабаильская ИВ: Жителям оползневой зоны на Баилово рекомендовано на время покинуть свои дома

    В управлениях, организациях и учреждениях созданы временные приюты

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В Исполнительной власти Сабаильского района создан специальный штаб в связи с оползнем на Баиловском склоне.

    Как сообщили Report в Исполнительной власти, после заседания штаба сотрудники районной ИВ и районного Управления полиции прибыли на указанную территорию и встретились с жителями.

    "С точки зрения безопасности, им было рекомендовано на время покинуть свои дома и переехать к родственникам. Территория взята под полицейский контроль. Для размещения других проживающих здесь людей в управлениях, организациях и учреждениях были созданы временные приюты. Вопрос находится под серьезным контролем, проводятся дополнительные мероприятия", - отмечается в информации. 

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