​Сабаильская ИВ выиграла судебную тяжбу против районного муниципалитета

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Исполнительной власти Сабаильского района против районного муниципалитета. Как сообщает Report, Бакинский апелляционный суд удовлетворил заявление районной ИВ.

Жалоба была отозвана и суд прекратил производство по жалобе.

Отметим, что в этом году ИВ Сабаильского района подала в суд на Сабаильский районный муниципалитет. Обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, ИВ выдвинула требование касательно ликвидации распоряжения муниципалитета. Суд отклонил апелляционную жалобу ИВ. Не согласившаяся с решением ИВ Сабаильского района подала апелляционную жалобу.

В качестве третьего лица в иске указывается Алиев Назим Али оглу.