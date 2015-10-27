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    ​Сабаильская ИВ выиграла судебную тяжбу против районного муниципалитета

    Суд прекратил производство по жалобе

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе Исполнительной власти Сабаильского района против районного муниципалитета. Как сообщает Report, Бакинский апелляционный суд удовлетворил заявление районной ИВ.

    Жалоба была отозвана и суд прекратил производство по жалобе.

    Отметим, что в этом году ИВ Сабаильского района подала в суд на Сабаильский районный муниципалитет. Обратившись в Бакинский административно-экономический суд №1, ИВ выдвинула требование касательно ликвидации распоряжения муниципалитета. Суд отклонил апелляционную жалобу ИВ. Не согласившаяся с решением ИВ Сабаильского района подала апелляционную жалобу.

    В качестве третьего лица в иске указывается Алиев Назим Али оглу. 

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