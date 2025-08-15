С января по июль в Азербайджане зафиксировано 144 случая контрабанды наркотиков и психотропных веществ

О нас

Происшествия
15 августа 2025 г. 15:05
Правоохранительные органы за январь-июль текущего года выявили в Азербайджане 144 факта контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Отмечается, что по указанным фактам из незаконного оборота изъято около 2,1 т и 5 183 таблетки метадона наркотических средств и психотропных веществ, 13 194 таблетки сильнодействующих препаратов.

В целом, 159 выявленных преступлений совершены группой лиц, и по этим фактам из незаконного оборота изъято более 1,5 тонны наркотических средств и психотропных веществ.

Подчеркивается, что 1490 фактов преступлений совершены ранее судимыми лицами, у которых изъято более 1 тонны различных видов наркотических средств и психотропных веществ.

Версия на азербайджанском языке Ötən yeddi ayda narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığı ilə bağlı 144 fakt aşkarlanıb

