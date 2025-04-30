С трагедии в АГНА минуло 16 лет

С трагедии в АГНА прошло 16 лет

Прошло 16 лет со дня теракта, совершенного в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА).

Как напоминает Report , теракт был совершен 30 апреля 2009 года во втором корпусе Азербайджанской государственной нефтяной академии в городе Баку на улице Диляры Алиевой, 227.

Проникший в здание вуза гражданин Грузии Гадиров Фарда Асад оглу (1980 г.р.) открыл огонь из пистолета Макарова по тем, кто находился в тот момент в вузе. Он поднимался на каждый этаж (с первого по шестой этаж) и вел беспорядочную стрельбу. Ф.Гадиров убил 12 и ранил 13 человек. Дойдя до шестого этажа, он увидел, что окружен полицией, после чего, забаррикадировавшись в одной из аудиторий, покончил с собой.

В обвинительном акте отмечалось, что заказчиком этого теракта являлся Гумашьян Мардун Григорьевич. Он на почве национальной ненависти в начале 2009 года договорился с гражданами Грузии азербайджанского происхождения Фардой Гадировым, Джавиданом Амировым, Наджафом Сулеймановым, Надиром Алиевым и другими о совершении террористического акта против азербайджанцев в Баку.

По приговору Суда по тяжким преступлениям от 10 августа 2010 года обвиняемые по делу Надир Алиев, Джавидан Амиров, Наджаф Сулейманов были приговорены к пожизненному заключению, а Ариз Габулов - к 11-ти годам тюрьмы.

Распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 сентября 2015 года, Азербайджанская государственная нефтяная академия была переименована в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.