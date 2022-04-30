С трагедии в АГНА прошло 13 лет

Сегодня отмечается 13-ая годовщина теракта, совершенного в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА).

Сегодня отмечается 13-ая годовщина теракта, совершенного в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА).

Как сообщает Report, теракт был совершен 30 апреля 2009 года во втором корпусе Азербайджанской государственной нефтяной академии по улице Диляры Алиевой, 227 г. Баку.

Проникший в здание вуза гражданин Грузии Гадиров Фарда Асад оглу 1980 г.р. открыл огонь из пистолета "Макарова" по лицам, находившимся в тот момент в вузе.

Он поднимался на каждый этаж (с первого по шестой этаж) и вел беспорядочную стрельбу.

Сначала стрелок убил охранника и уборщицу, а потом открыл беспорядочный огонь по студентам.

Ф.Гадиров убил 12 и ранил 13 человек, дойдя до шестого этажа, он увидел, что окружен полицией, после чего, забаррикадировавшись в одной из аудиторий, покончил с собой.

Жертвами теракта стали профессора, лаборанты, студенты, учителя, охранник, а также пожилая женщина, принесшая молочные продукты в столовую.

В обвинительном акте отмечается, что заказчик Гумашьян Мардун Григорьевич на почве национальной ненависти в начале 2009 года договорился с гражданами Грузии азербайджанской национальности Фардой Гадировым, Джавиданом Амировым, Наджафом Сулеймановым, Надиром Алиевым и другими о совершении террористического акта против азербайджанцев в Баку.

По приговору Суда по тяжким преступлениям от 10 августа 2010 года, обвиняемые по делу Надир Алиев, Джавидан Амиров, Наджаф Сулейманов были приговорены к пожизненному заключению, а Ариз Габулов - к 11-ти годам тюрьмы.

Отметим, что распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 сентября 2015 года, Азербайджанская государственная нефтяная академия была переименована в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.

Список погибших

Абдуллаев, Рамиз 1940 г. р., завкафедрой, профессор

Азизова, Тамилла 1951 г. р., заведующая лабораторией

Вахидов, Меджнун 1946 г. р., преподаватель, доцент

Мамедова, Шафа 1978 г. р., лаборант

Абдуллаев, Эмин 1989 г. р., студент

Асланов, Джейхун 1988 г. р., студент

Бабашов, Руслан 1990 г. р., студент

Багиров, Аяз 1988 г. р., студент

Бандалиев, Юсиф 1989 г. р., студент

Джаббаров, Савалан 1987 г. р., студент

Мамедов, Талех 1980 г. р., студент

Гурбанова, Айна 1957 г. р., доставлявшая молочные изделия в академию

Список раненых

Рустамбеков Фаик Бахрам оглы, старший инженер

Гусейнли Земфира Сеид кызы, мастер обучения кафедры нефтегазодобычи

Исаев Кянан Талат оглы, студент

Ширалиев Илькин Азер оглы, студент

Мустафаев Эльшар Эльбеи оглы, студент

Ахундов Рахман Сахиб оглы, студент

Джамиев Эльвин Азер оглы, студент

Гурбанова Сабина Ашраф кызы, студентка

Мамедов Эльшан Ханлар оглы, студент

Джафаров Бахтияр Айдын оглы, студент

Даас Муаввийа, гражданин Сирии

Мустафа Мухаммед Гасым, гражданин Судана

Сеид Ахмед Амр, гражданин Судана