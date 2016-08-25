 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Шемкире произошло ДТП, водитель и его супруга тяжело ранены

    По факту ведется расследование

    Шемкир. 25 августа. REPORT.AZ/ В Шемкире произошло ДТП. 

    Как сообщает западное бюро Report, местный житель Натик Мамедов 1958 г.р. за рулем "ВАЗ-2107" столкнулся с автомобилем марки "Hyundai". От сильного удара оба автомобиля полностью деформировались. 

    В результате ДТП водитель "ВАЗ-2107" и его супруга Гюнель Мамедова 1961 г.р. получили тяжелые травмы. Раненые доставлены в центральную районную больницу. 

    Как сообщили из больницы, состояние пострадавших расценивается как средней тяжести. 

    Точная причина аварии станет известна после заключения автотехнической экспертизы. 

    По факту ведется расследование. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi