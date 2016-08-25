В Шемкире произошло ДТП, водитель и его супруга тяжело ранены

Шемкир. 25 августа. REPORT.AZ/ В Шемкире произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, местный житель Натик Мамедов 1958 г.р. за рулем "ВАЗ-2107" столкнулся с автомобилем марки "Hyundai". От сильного удара оба автомобиля полностью деформировались.

В результате ДТП водитель "ВАЗ-2107" и его супруга Гюнель Мамедова 1961 г.р. получили тяжелые травмы. Раненые доставлены в центральную районную больницу.

Как сообщили из больницы, состояние пострадавших расценивается как средней тяжести.

Точная причина аварии станет известна после заключения автотехнической экспертизы.

По факту ведется расследование.