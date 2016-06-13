​С сегодняшней ночи вводится полное ограничение на движение автомобилей на некоторых улицах Баку - СПИСОК

ГДП обратилась к владельцам автомобилей в связи с "Формулой-1"

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Сегодня с 24:00 будет полностью ограничено движение на центральных улицах и проспектах столицы в целях безопасного проведения организовываемого впервые в Баку Гран-при Европы "Формулы-1". Направление движения транспорта изменяется.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, ограничения коснутся дорог, дорожных развязок от площади "Азадлыг" - ул. А.Пушкина, Хагани, Бюльбюля, Азиза Алиева, Крепостных ворот "Гоша Гала Гапысы", "Истиглалийят", Низами, круга "Азнефть", проспекта Нефтяников вдоль Приморского бульвара.

Для выезда водителей на дороги вне маршрута соревнований, в южном направлении города - от 14 км дороги Алят-Астара-Сальян до 20 участка, пос. Баилово, площади Государственного флага, а также дороги от моста Джаваншира, предлагаются альтернативные варианты. Таким образом, водителей просят воспользоваться пересечением улиц Афияддина Джалилова - Юсифа Сафарова, Юсифа Сафарова - 28 Мая, кругом 10-го завода, пересечением Нобелевского проспекта с ул. Наджафгулу Рафиева, пересечением улиц Самеда Вургуна и Бюльбюля с улицей Физули.

Участникам движения рекомендуется воспользоваться общественным транспортом, который будет действовать в указанных направлениях в более плотном графике. Бакинское городское кольцо проводит все необходимые мероприятия в целях обеспечить безопасность участников движения, а также избежать плотности транспорта и пробок на улицах, проспектах, площадях и кругах, где будут проходить соревнования.

Участников движения просят на парковать автомобили на улицах вдоль трека - ул. А.Пушкина, ул. Хагани, ул. Зарифы Алиевой, ул. Азиза Алиева, ул. Истиглалийят, проспектах Бюльбюля и Нефтяников. В противном случае сотрудники дорожной полиции будут вынуждены эвакуировать припаркованные вдоль трека автомобили с территории.

Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку призывает владельцев автотранспорта присоединиться к кампании "7 дней без автомобиля" в целях обеспечить безопасность на дорогах и создать условия для проведения Гран-при Европы "Формулы-1" на высоком уровне.