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    С сегодняшнего дня разрешается использовать занавеси и жалюзи в автомобилях

    За использование изготовленных кустарным способом занавесей и жалюзи предусмотрен штраф

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня разрешается использование в транспортных средствах занавеси и жалюзи.

    Об этом сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции города Баку (ГУДПГБ) Вагиф Асадов.

    По его словам, разрешается использовать только занавеси и жалюзи, соответствующие стандартам: "С 1 мая на задних правом и левом боковых стеклах автомобиля можно будет использовать изготовленные промышленным способом занавеси и жалюзи, соответствующие стандартам Госагентства по стандартизации, метрологии и патентам. Из-за жаркой погоды некоторые водители используют на задних боковых стеклах разноцветную, зеркальную или тонировку хамелеон, что недопустимо. Нарушившие требование водители будут оштрафованы на 150 манат. Разрешение на использование занавесей и жалюзи будет в силе до 15 ноября". 

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