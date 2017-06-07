С сегодняшнего дня будут составлены электронные протоколы в отношении владельцев автомобилей, не заключивших договор обязательного страхования

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня (с 7 июня) начнется составление электронных протоколов об административных правонарушениях в отношении владельцев автотранспортных средств, не заключивших договор обязательного страхования со страховщиком.

Об этом Report сообщили в Главном управлении дорожной полиции.

В управлении отметили, что согласно требованиям закона "О дорожном движении" незастрахованные транспортные средства в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики не должны быть допущены к участию в дорожном движении на территории Азербайджанской Республики. За нарушение этих правил, т.е. закона Азербайджанской Республики "Об обязательном страховании", в соответствии со статьей 469.3 Кодекса об административных правонарушениях за незаключение договора обязательного страхования со страховщиком налагается штраф для физических лиц - 50 манатов, должностных лиц - 100 манатов, юридических лиц - 300 манатов.

Главное управление государственной дорожной полиции МВД доводит до сведения, что, учитывая выявление с помощью специальных технических средств фото- и видеорегистрации, в соответствии со статьей 122.1 Кодекса об административных правонарушениях, с 7 июня этого года начнется составление электронных протоколов в отношении владельцев автотранспортных средств, не заключивших договор обязательного страхования со страховщиком.

"По этой причине рекомендуем обратить внимание на срок действия договора обязательного страхования и напоминаем, что согласно действующему законодательству лица, привлеченные к административной ответственности за незаключение договора обязательного страхования, в течение 20 дней должны заключить договор обязательного страхования", - заявили в Главном управлении дорожной полиции.