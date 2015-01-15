​В Масазыре с ребенком произошел несчастный случай

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе произошел несчастный случай с ребенком. Как сообщает Report, рука малолетней девочки попала в мясорубку.

Несчастный случай произошел в поселке Масазыр в новостройке по улице Гачаг Наби. 3-летняя Мамедли Баллы Исмаил гызы включила электромясорубку без разрешения родителей, в результате ее правая рука попала в работающий механизм. Родители ребенка, которые не смогли самостоятельно извлечь руку девочки из мясорубки, отвезли её в научно-исследовательский институт травматологии, где после вмешательства врачей руку ребенка удалось извлечь из механизма. Девочка была помещена в реанимационное отделение этого учреждения. Как сообщили в больнице, в настоящее время состояние ребенка остается удовлетворительным.

Отметим, что во время данного происшествия родители трехлетней девочки отсутствовали в квартире, оставив ребенка с родственниками.