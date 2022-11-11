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С начала года в Баку в ДТП погибли 110 пешеходов

С начала года в Баку в ДТП погибли 110 пешеходов За 10 месяцев этого года в Азербайджане зарегистрировано 592 ДТП с наездом на пешеходов.
Происшествия
11 ноября 2022 г. 18:14
С начала года в Баку в ДТП погибли 110 пешеходов

За 10 месяцев этого года в Азербайджане зарегистрировано 592 ДТП с наездом на пешеходов.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественными структурами Главного управления государственной дорожной полиции МВД.

"Анализ зарегистрированных в республике дорожно-транспортных происшествий показывает, что в последнее время наблюдается динамика роста случаев наезда на пешеходов. За 10 месяцев текущего год в республике зарегистрировано 592 ДТП с наездом на пешеходов, что составляет 41,6 процента от общего числа дорожных аварий. Только в Баку этот показатель составляет 63,9 процента, что вызывает серьезную обеспокоенность. За указанный период в столице зарегистрировано 239 случаев наезда на пешеходов, в результате 110 человек умерли, 147 получили ранения", - заявили в отделе по связям с общественными структурами Главного управления государственной дорожной полиции.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin 10 ayında Bakıda 110 piyadanı avtomobil vuraraq öldürüb

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