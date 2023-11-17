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С начала года свыше 7 тыс. человек привлечены к ответственности за незаконный оборот наркотиков

С начала года свыше 7 тыс. человек привлечены к ответственности за незаконный оборот наркотиков За январь-октябрь 2023 года в Азербайджане 7 090 человек были привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Происшествия
17 ноября 2023 г. 17:32
С начала года свыше 7 тыс. человек привлечены к ответственности за незаконный оборот наркотиков

За январь-октябрь 2023 года в Азербайджане 7 090 человек были привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на постоянно действующую Рабочую группу Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

Согласно информации, среди них 81 иностранный гражданин.

Всего у иностранных граждан было изъято 665 кг 850,783 гр. различных видов наркотических средств и психотропных веществ и 568 единиц (327 кг 575 гр.) кустов конопли.

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Версия на азербайджанском языке Bu il narkotik satan 7090 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, 81-i xarici ölkə vətəndaşıdır

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