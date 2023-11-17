С начала года свыше 7 тыс. человек привлечены к ответственности за незаконный оборот наркотиков

За январь-октябрь 2023 года в Азербайджане 7 090 человек были привлечены к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
Об этом сообщает Report со ссылкой на постоянно действующую Рабочую группу Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
Согласно информации, среди них 81 иностранный гражданин.
Всего у иностранных граждан было изъято 665 кг 850,783 гр. различных видов наркотических средств и психотропных веществ и 568 единиц (327 кг 575 гр.) кустов конопли.