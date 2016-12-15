С начала года в Баку оштрафованы 710 тыс. водителей и 135 тыс. пешеходов

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ С начала года по сегодняшний день в Баку сотрудниками Государственного управления дорожной полиции составлено 709 990 административных протоколов в отношении водителей, нарушивших правила.

Об этом Report сообщил начальник отдела Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что за отчетный период 12 241 водитель задержан в нетрезвом состоянии, 425 водителей привлечены к административной ответственности за автохулиганство.

По городу Баку оштрафовано 135 000 пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте.