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    С начала года в Баку оштрафованы 710 тыс. водителей и 135 тыс. пешеходов

    Во время рейдов 12 241 водитель задержан в нетрезвом состоянии

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ С начала года по сегодняшний день в Баку сотрудниками Государственного управления дорожной полиции составлено 709 990 административных протоколов в отношении водителей, нарушивших правила.

    Об этом Report сообщил начальник отдела Управления государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

    Он отметил, что за отчетный период 12 241 водитель задержан в нетрезвом состоянии, 425 водителей привлечены к административной ответственности за автохулиганство.

    По городу Баку оштрафовано 135 000 пешеходов, переходивших дорогу в неположенном месте. 

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