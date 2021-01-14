С карантинных постов возвращены 1 784 транспортных средств

13 января были выявлены и возвращены с постов 1 784 транспортных средств, пытавшихся проехать без соответствующего разрешения

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на специальных постах, установленных в 5 городах и 12 районах Азербайджана, где введен строгий карантинный режим, военнослужащие МВД совместно с сотрудниками полиции продолжают контрольно-профилактические проверки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

13 января были выявлены и возвращены с постов 1 784 транспортных средств, пытавшихся проехать без соответствующего разрешения. В отношении трех нарушителей применены административные аресты, а в отношении 2 815 человек - иные меры административного взыскания.