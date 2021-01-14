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С карантинных постов возвращены 1 784 транспортных средств

С карантинных постов возвращены 1 784 транспортных средств 13 января были выявлены и возвращены с постов 1 784 транспортных средств, пытавшихся проехать без соответствующего разрешения
Происшествия
14 января 2021 г. 12:42
С карантинных постов возвращены 1 784 транспортных средств
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В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на специальных постах, установленных в 5 городах и 12 районах Азербайджана, где введен строгий карантинный режим, военнослужащие МВД совместно с сотрудниками полиции продолжают контрольно-профилактические проверки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

13 января были выявлены и возвращены с постов 1 784 транспортных средств, пытавшихся проехать без соответствующего разрешения. В отношении трех нарушителей применены административные аресты, а в отношении 2 815 человек - иные меры административного взыскания.

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Версия на азербайджанском языке Postlardan geri qaytarılan avtomobillərin sayı açıqlandı

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